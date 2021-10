À Toulouse, le Drive Tout Nu se met à la viande

Après plusieurs mois de tests, les premiers bocaux de saucisses, chipolatas ou saumons fumés sont bien présents sur les étagères de la chambre froide du drive de Montaudran, ouvert en mars dernier. En effet, le Drive Tout Nu, qui mise sur le vrac et le zéro déchet depuis sa création en 2018, vient d’élargir son offre à la viande et au poisson. Une volonté de répondre aux attentes des clients qui a cependant pris du temps. « Nous avons fait environ un an de R&D avant de finaliser le procédé qui évite la contamination bactériologique et permet une conservation suffisante, en accord avec notre volonté de lutter contre le gaspillage », détaille l’un des deux cofondateurs Pierre Géraud-Liria.

Concrètement, les bocaux sont mis sous vide à 99%, ce qui autorise une DLC [1] de neuf jours après le conditionnement. Très attaché à l’aspect local, « avec au moins 60 % de nos produits dans un rayon de 100 km autour du magasin », à la traçabilité et au bien-être animal, le Drive Tout Nu a également pris le temps de trouver les producteurs en accord avec leurs critères. Il propose pour l’instant porcs et poulets occitans, en bio ou label rouge fermier, ainsi que du saumon fumé transformé à Auch et de la truite des Pyrénées. « Pour certaines viandes, comme le bœuf, la qualité n’est pas altérée mais on observe une décoloration de la viande », précise Pierre Géraud-Liria.

De nouvelles ouvertures en perspective



Trois ans après l’ouverture de son premier drive à Beauzelle, l’enseigne toulousaine poursuit son développement et traite aujourd’hui 1000 commandes par semaine. « Fin octobre, un cinquième drive ouvrira à Chambéry, après celui de Lille en avril et les trois de l’agglomération toulousaine. » Le Drive Tout Nu emploie vingt-et-une personnes à Toulouse, quatre à Lille et trois à Chambéry. « Et nous allons annoncer d’autres ouvertures rapidement », ajouter le jeune entrepreneur.

Des installations qui prennent du temps car les fondateurs veulent rester fidèles à leur principe de circuits courts préférentiels. « Nous travaillons avec 250 transformateurs ou producteurs, principalement en circuits court. Chaque drive propose ainsi des produits différents. » Et à écouter Pierre Géraud-Liria, goûter les produits reste l’une de ses missions préférées.

Paul Périé

Sur la photo : Pierre Géraud-Liria devant le drive de Montaudran, ouvert en mars dernier. Crédit : P.P. - ToulÉco.