La Haute-Garonne conseillée par Francis Hallé pour son futur « plan Arbre »

Le syndicat Haute-Garonne Environnement tenait son quatrième colloque, depuis 2015, intitulé « Arbre et forêt », pour préserver le patrimoine forestier. La date du 24 novembre n’a pas été choisie au hasard, veille de la Sainte-Catherine, jour où « tout bois prend racine ». Ce colloque accouchera d’un « plan arbre » dans les six prochains mois, avec l’objectif de protéger les « vieilles forêts » du département, alors que l’administration revendique déjà plus de trente kilomètres de haies plantées cette année. Elle pense à concevoir un « outil pédagogique pour faire comprendre le rôle des arbres ». C’est justement le sujet d’un ouvrage du botaniste Francis Hallé, invité d’honneur de cet événement. L’ouvrage La vie des arbres explique comment ces végétaux se protègent, se nourrissent, communiquent et forment une intelligence collective en tant que forêt. Le botaniste se réjouit de l’intérêt croissant pour les arbres et du renforcement du pouvoir citoyen, à travers les pétitions notamment. « Il n’y aurait pas eu ce colloque il y a quarante ans. Aujourd’hui, la salle est pleine ! » s’enthousiasme-t-il.

Protéger 5 % des forêts du territoire

Le département s’est fixé l’objectif de passer de 3 à 5 % de forêts haut-garonnaises vierges d’exploitation (soit 2000 à 5000 hectares), sachant qu’elles sont possédées à 75 % par des acteurs privés. À titre de comparaison, la Suisse compte actuellement 10 % de forêts vierges d’exploitation. La collectivité voudrait que ce colloque montre la direction à suivre et constitue un élan pour tous les projets suivants. À une autre échelle, l’ultime projet du botaniste montpelliérain consiste à reconstruire une forêt primaire de 70 000 hectares en Europe de l’Ouest, vierge de toute exploitation. Il confie, moqueur, que la direction de l’ONF lui a expliqué : « On ne peut pas vous aider. Mais si ça marche, on veut pas rester en-dehors. »

Francis Hallé se positionne « très en faveur » de constructions de forêt urbaines – même s’il précise qu’elles ne sont pas littéralement des forêts – parce qu’elles enrichissent la micro-diversité locale et la faune du centre-ville. De plus, sur le fait de ne planter que des arbres locaux, il estime que « si on devait se passer des végétaux exotiques, il ne resterait plus grand-chose ». À 84 ans, l’amoureux des arbres garde une attitude optimiste. Il affirme qu’il n’est pas trop tard pour adopter de bonnes résolutions. « Celui qui n’a pas d’utopie n’avancera pas. »

Mathieu Michel

Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Michel Fabre, vice-président transition écologique du Conseil départemental de Haute-Garonne, Francis Hallé, botaniste, et Pascal Boureau, président Haute-Garonne Environnement. Crédit : Mathieu Michel.