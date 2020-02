Haute-Garonne. Valorem lance un crowdfunding pour financer un parc photovoltaïque

L’heure est à l’énergie verte. À Lavernose-Lacasse, les travaux d’installation d’un parc photovoltaïque ont commencé. Le projet, porté par l’opérateur en énergies vertes Valorem, est estimé à 5,1 millions d’euros. Pour l’accompagner, un financement participatif citoyen à hauteur de 640.000 euros est organisé par Enerfip, spécialiste du financement participatif de projets d’énergies renouvelables. Implanté sur l’ancienne gravière de neuf hectares, le projet de Maillol réhabilite ainsi des terrains inutilisés possédés par la municipalité.

Concrètement, 14.285 panneaux seront mis en service entre juillet et août 2020. Les études estiment que le site pourrait assurer une production de 6600 Mwh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 951 Français. « L’électricité ira au plus près : un tiers des Lavernosiens consommeront exclusivement cette énergie verte », s’enthousiasme Aurélie Olivera, responsable communication d’Enerfip.

Un financement à partir de 10 euros

Afin d’associer les habitants du territoire à ce projet, Valorem a mis en place un financement participatif. A partir de 10 euros, les habitants des départements de Haute-Garonne, de ses départements limitrophes, du Lot, du Lot-et-Garonne et d’Ariège peuvent investir la somme de leur choix. Ils bénéficieront d’un retour sur investissement de 5% par an du montant investi, et ce pendant quatre ans. Pour les particuliers, les bénéfices seront minimes, mais ce mode de financement permet à Valorem de profiter d’une bonification du tarif d’achat de l’électricité.

« EDF s’engage à acheter l’électricité à des tarifs sécurisés pendant vingt ans qu’il bonifie de 3 euros par Mwh », explique Aurélie Olivera.

La collecte est ouverte jusqu’au 30 avril sur la plateforme Enerfip. En un mois, plus de 50.000 euros ont déjà été récoltés. A noter qu’en 2018, les citoyens avaient déjà participé au financement participatif des ombrières de l’aéroport et de la centrale hydroélectrique de Carcassonne.

Marion Meyer

Sur la photo : Le parc photovoltaïque d’Alzonne (Aude), a également été réalisé par Valorem. Crédits : Valorem.