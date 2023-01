Toulouse. Le pari de Tournesol pour transformer des déchets industriels en meubles design

L’histoire de Tournesol a commencé en 2008 sur les bancs de l’école d’architecture de Toulouse avec la rencontre de François Bois, Arnaud Jouanchicot, Paul Chevalier et Thomas Combes. Les quatre anciens étudiants, aujourd’hui amis et associés, ont d’abord envisagé leur carrière en solo puis, de concours en appels à projets présentés ensemble, ils ont décidé en 2017 de se regrouper. Sous le nom Collectif Tournesol d’abord et aujourd’hui Tournesol, leur agence d’architecture et de design a fait du réemploi et de l’économie circulaire « une ligne directrice » pour limiter son impact environnemental.

Après l’avoir appliquée aux bâtiments et aux espaces qu’ils devaient revisiter, les quatre associés ont pensé objets et mobilier et commencé à créer leurs premiers meubles sur mesure à partir de matériaux de rebut. L’équipe d’architectes, lauréate de French Tech Tremplin, amorce un virage au printemps 2022 en envisageant une production en série et en lançant sa propre marque de mobilier design upcyclé Tournesol. Commercialisée sous le nom « Zéro », sa première collection d’étagères évolutives et garanties à vie, est entièrement fabriquée à Toulouse, à partir de déchets industriels. Les trente premiers modèles ont fait l’objet de pré-commandes dans le cadre d’une campagne de financement participatif menée en septembre dernier pour lever 8000 euros.

Nouveaux usages

« Nous utilisons principalement des chutes d’usines installées autour de Toulouse et qui produisent pour le bâtiment. Elles sont collectées à 80 % dans un rayon de moins de 100 kilomètres. Pour la structure de nos meubles, constituée de barres en acier assemblées en portiques, nous récupérons des chutes de fers à béton. Les plateaux sont réalisés dans des morceaux de panneaux de bardage, utilisés pour les façades. Tous ces matériaux posent des problèmes de fin de vie. Certains doivent être enfouis, d’autres délaminés pour être broyés… Quant au métal, le processus de recyclage est complexe et énergivore. Notre démarche est de réutiliser les matériaux tels qu’ils sont en leur appliquant le moins de transformation possible pour leur donner un nouvel usage », explique François Bois.

Conditionnés sur place par les partenaires de Tournesol, les établissements Nogues et SABTP à Colomiers ou encore Pro Armature à Castelnaudary, les éléments des futures étagères sont ensuite retravaillés et assemblés dans l’atelier de Colomiers. Actuellement, la marque toulousaine vend 90 % de sa production à des professionnels du secteur tertiaire, son cœur de cible. Elle a notamment séduit le groupe Suez pour l’aménagement d’une salle d’exposition et de travail à Bordeaux, le Grand Marché de Toulouse ou encore la régie immobilière de la Ville de Paris.

« Une mini-usine » en projet

L’agence Tournesol compte aussi sur la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire, de février 2021, pour lui ouvrir d’autres débouchés. « Pour le mobilier, la loi Agec impose à l’État et aux acheteurs publics de consacrer entre 20 et 40 % de leurs achats à des produits issus de l’économie circulaire. Nous sommes actuellement en discussion avec des collectivités, mais il est nécessaire que les appels d’offres portent sur de petits lots afin que des acteurs comme nous puissent y répondre », souligne François Bois. Tournesol travaille maintenant sur une deuxième gamme d’étagères proposant davantage de linéaires et sur un projet de nouvel atelier, une « mini-usine » toujours dans l’agglomération toulousaine, pour augmenter sa capacité de production. L’agence, qui a enregistré 200.000 euros de chiffre d’affaires en 2022, prévoit de doubler son volume d’activité cette année et de fabriquer une quarantaine de meubles chaque mois.

Johanna Decorse

Sur les photos : Tournesol a lancé en 2022 sa première collection d’étagères fabriquées à partir de chutes industrielles sous le nom « Zéro », pour zéro carbone et zéro déchets. Crédit : Tournesol.