La Fresque du climat embarque l’Occitanie vers la transition écologique

La fonte de la banquise contribue-t-elle à la montée des eaux ? Y-a-t-il un effet de serre naturel ? Quel est le rôle des aérosols dans le dérèglement climatique ? Autant de questions auxquelles la Fresque du climat permet de répondre, à l’occasion d’ateliers de sensibilisation ludiques et créatifs.

Le principe ? Un jeu de cartes, réalisé sur la base des rapports du Giec, pour comprendre les causes et conséquences du changement climatique. « Plutôt qu’une conférence, on s’appuie sur un outil pédagogique élaboré sur une base scientifique solide pour apprendre et partager en groupe », explique Sébastien Picard, ingénieur conseil énergie-climat et animateur chevronné de la Fresque du Climat en Occitanie.

Un initiateur passé par Supaero

La Fresque du climat est une association fondée en 2015 par Cédric Ringenbach, enseignant et conférencier sur le changement climatique, intervenant du Certificat Aéronautique et environnement de l’Isae-Supaero. Depuis sa création, le projet connaît une croissance exponentielle, avec un nombre de participants et d’animateurs bénévoles qui double tous les cinq mois. L’objectif est d’ailleurs d’atteindre un million de personnes formées dès le début de l’année 2022 en France et de poursuivre un développement international, pour partager la connaissance au niveau mondial. Le jeu a été traduit en plusieurs dizaines de langues. La mobilisation de l’association commence à peser sur les décisions internationales, avec une entrée remarquée d’une délégation de cent cinquante membres venus faire entendre leur voix à la récente COP 26.

Citoyens, entreprises, élus… Tous concernés !

« Le mouvement est viral », souligne Sébastien Picard, qui estime à deux cents le nombre d’animateurs formés en Occitanie. « Nous disposons avec ces cartes d’un outil phare pour sensibiliser. » On se réunit en groupe, on échange sur les causes et les conséquences du changement climatique, on prend conscience des enjeux… et on reproduit l’atelier ! Plusieurs entreprises de la région, des universités et des écoles ont déjà participé à ces événements, avec des variantes adaptées à chaque type de public : la rentrée du climat pour les acteurs de l’éducation, le mandat climat à l’attention des élus. Effet boule de neige attendu.

Valérie Ravinet

Sur la photo : La Fresque du Climat réalisée par les membres du Gipi, club d’innovation pour l’industrie de Toulouse, le 17 novembre dernier. Crédits : Sébastien Picard.