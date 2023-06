Contre la précarité énérgétique, un fonds occitan mise sur les associations

Le jour de l’été, la phase de candidature pour le programme régional Énergie Solidaire Occitanie a officiellement démarré. Initiée par le fonds de dotation Énergie Solidaire [1] et soutenue par la Région Occitanie, cette initiative vise à soutenir les associations qui luttent contre la précarité énergétique [2] dans les 13 départements régionaux.

Le 21 juin, un appel à projets de 100.000 euros a donc été lancé [3]. Il a été financé notamment par l’Agence régionale énergie climat (Arec), le producteur d’énergies renouvelables Valeco ou encore le fournisseur coopératif d’électricité renouvelable Enercoop. Les deux derniers se sont par exemple engagés à verser 1 % de leur production pour financer le programme. La Région Occitanie assure le budget de fonctionnement d’Énergie Solidaire Occitanie, qui peut aussi recevoir des dons des particuliers.

Les associations, « meilleurs intermédiaires contre la précarité énergétique »

« Les conditions de candidatures sont volontairement peu restrictives pour que le plus d’associations possible s’inscrivent et qu’elles nous proposent des projets divers, qui puissent nous surprendre parfois », explique Lucie Mendes, coordinatrice du programme Énergie Solidaire Occitanie, qui croit que les associations sont « les meilleurs intermédiaires » pour avancer sur le dossier majeur qu’est la précarité énergétique : « Elles ont une bonne connaissance du terrain, savent identifier les gens qui ont besoin de nous. Elles savent prendre le temps, c’est un accompagnement humain, social. L’association va aider à remplir les dossiers, faire venir des spécialistes pour des diagnostics. Les associations sont souvent des guides face à un système d’aides complexe », résume la coordinatrice.

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 30 septembre. Le comité d’engagement du programme devrait se réunir deux fois. Les associations retenues seront dévoilées fin novembre 2023.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Thomas Duffes, responsable développement éolien Sud de Valeco, Raphaëlle Viénot, directrice générale adjointe de l’Arec Occitanie, Agnès Langevine , vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Climat, du pacte vert et de l’habitat durable, Lucie Mendes, coordinatrice du programme Énergie Solidaire Occitanie, et Simon Cossus, directeur général Enercoop Languedoc Roussillon et président de la production chez Enercoop national.

Crédit : Énergie Solidaire