Un doctorant de l’Isae-Supaéro crée une appli mesurant l’impact climatique de l’aviation

Évaluer l’impact du transport aérien sur le climat, en tenant compte du volume de trafic, de la consommation de carburant par passager-kilomètre ou de la décarbonation du carburant utilisé ? C’est désormais possible. Fort de la préoccupation des citoyens sur la protection de l’environnement et conscient de l’enjeu économique d’une évolution de l’aviation, un doctorant de l’Isae-Supaero a lancé l’application web Cast (Climate and aviation – sustainable trajectorie), qui permet de simuler et d’évaluer différentes trajectoires climatiques de l’aviation.

« C’est un outil interactif qui peut intéresser les ingénieurs aéronautiques, les politiques, les citoyens sensibles à l’environnement, et qui permet de mesurer les efforts à réaliser pour respecter les accords de Paris », souligne Thomas Planès, le concepteur de l’application Cast. « En plus des émissions de CO2, il prend aussi en compte les autres effets du transport aérien qui impactent le climat, comme les traînées de condensation ou les émissions d’eau et d’oxyde d’azote. Pour un particulier, il sensibilise aux enjeux environnementaux de l’aviation, en montrant l’effet réel des différents paramètres sur lesquels on peut influer. Pour un expert, il permet de mesurer des tendances et d’évaluer précisément l’efficacité des stratégies de réduction d’impact sur le réchauffement climatique. »

Des données objectives pour créer le débat

Pour satisfaire aux accords de Paris, limitant le réchauffement climatique à +2°C, l’utilisateur de Cast peut ainsi créer ses propres scénarios pour rechercher des trajectoires compatibles avec l’engagement des États. L’idée est d’avoir des données objectives pour favoriser le débat entre les anti-avions et ceux qui le défendent.

« L’application permet une analyse fiable, transparente, concrète et transverse qui aide à évaluer des trajectoires soutenables pour l’aviation », détaille Thomas Planès. « Certains industriels, comme Airbus, s’en servent pour tester des outils. » À terme, l’application intégrera des nouvelles thématiques, comme la nature du carburant ou la disponibilité en ressources énergétiques.

Julie Rimbert

Sur la photo : Thomas Planès, doctorant à l’Isae-Supaero, a conçu l’application Cast permettant de mesurer l’impact de l’avion sur le climat. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.