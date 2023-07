Toulouse. Les Fermes Ionaka s’installent à la Clinique de L’Union

Comment produire des légumes en ville sans aucune terre ? Une question à laquelle Magalie Rosso s’est attelée en créant Les Fermes Ionaka. Sa start-up propose l’installation de fermes aéroponiques urbaines clés en main. « Je voulais trouver une solution de proximité pour les achats de légumes des citadins, économique à la fois en eau et en espace. L’aéroponie, à laquelle je me suis formée pendant six mois à Bordeaux, remplissait tous ces critères », explique Magalie Rosso.

Sensibilisée à la lutte contre le réchauffement climatique après un parcours de douze années dans le financement de projets durables, la diplômée d’école de commerce se lance en janvier 2022. Elle crée sa première ferme pilote au Min de Toulouse, où la start-up est incubée. Les colonnes achetées à un fabricant américain laissent les racines des plantes à nu, qui sont irriguées par des gouttelettes chargées d’oxygène transportant les nutriments. « La consommation en eau, qui est diffusée en circuit fermé, est ainsi réduite au seul besoin des plantes. Nous économisons 90 % du volume d’eau nécessaire à une production conventionnelle », détaille Magali Rosso, qui n’utilise aucun pesticide ni herbicide pour ses cultures.

Un service clés en main

La créatrice cible une clientèle d’établissements de soins, de restaurants traiteurs ou d’établissements tertiaires tels que les banques ou les assurances. « En végétalisant leurs rooftops, nous luttons aussi contre les îlots de chaleur en ville. Et notre solution de proximité, dite 0 km, limite l’empreinte carbone liée aux déplacements pour les courses des salariés », souligne Magalie Rosso. La fondatrice s’appuie pour son développement commercial sur une formule de « Farming as a service ». Celle-ci comprend la location des colonnes, son entretien, l’animation d’ateliers et la vente à la ferme pour le personnel.

Recrutement lié au nombre de tours

Avec une trentaine de tours installées à la Clinique de L’Union, Les Fermes Ionaka viennent de signer leur plus gros contrat. Falcou Traiteur, C&N Traiteur, le restaurant Le Pois Gourmand ou encore le Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli font aussi partie du portefeuille clients. En 2023, Les Fermes Ionaka devraient réaliser 110.000 euros de chiffre d’affaires. « Notre objectif est de disposer de plus de cent tours au total en 2024. À partir de cinquante colonnes, je peux embaucher un maraîcher urbain à plein temps pour s’en occuper », indique l’entrepreneure. À ce jour, elle s’appuie sur deux salariés, un gestionnaire de production et un maraîcher assurant un deux-tiers temps pour superviser la nouvelle ferme de la Clinique de L’Union.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Magalie Rosso, fondatrice et présidente des Fermes Ionaka, au sein de sa ferme pilote au Min de Toulouse. Crédit photo : Rémy Gabalda - ToulÉco.