So.bio, enseigne de distribution spécialisée dans les produits biologiques, ouvre ce mois ci un septième magasin en Haute-Garonne, à Fonsorbes, 4 Allée de Gascogne, dans le nord du département.

L’enseigne propose une offre très large : du vrac alimentaire et non alimentaire, aux fruits et légumes, en passant par l’épicerie fine ou le rayon traditionnel. L’enseigne So.bio compte plus de soixante-dix magasins en France métropolitaine.