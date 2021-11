À Toulouse, Sineo mise sur une filière automobile plus durable

« Nous avons professionnalisé cette filière du reconditionnement en raisonnant comme un flux d’usine », assure Caroline Bocquet, gérante de Sineo Toulouse. L’entreprise, spécialisée depuis 2006 dans le nettoyage écologique des automobiles, a ouvert en février à Fenouillet un atelier pour remettre en état des véhicules d’occasion. Alors que la société a déjà investi il y a quelques années le marché du nettoyage écologique des voitures sans eau, elle veut aller encore plus loin dans l’éco-responsabilité en allongeant ainsi la durée de vie des voitures, avec cet atelier de 2000m2.

« Nous travaillons essentiellement avec des concessionnaires, comme PSA ou Auto One, qui mettent environ 60 à 90 jours à faire ce travail sur leur parc alors que nous, nous conditionnons le véhicule en une dizaine de jours », précise Caroline Bocquet. « La voiture se déplace d’atelier en atelier, et non les hommes. L’objectif est de comprendre le cahier des charges des clients : le travail de reconditionnement d’une BMW ne demande pas la même qualité qu’une 208. »

Entreprise de réinsertion

Carrosserie, mécanique, polish, contrôle de la géothermie, peinture, préparation esthétique intérieure et extérieure, le véhicule est passé au crible, avant d’arriver sur un plateau tournant du studio photo pour partir en zone expéditeur. Pour connaître les délais de retour de leurs véhicules et faciliter la fluidité des demandes, les clients ont accès à un logiciel informatique.

La nouvelle activité de reconditionnement d’occasion concerne 2500 véhicules par an.

Société coopérative et Pparticipative (Scop), Sineo, qui compte soixante-douze salariés, s’engage aussi dans une mission humaine, en tant qu’entreprise de réinsertion. Quatorze employés sont ainsi formés, accompagnés pendant deux ans pour se remettre sur le marché de l’emploi. « Nous travaillons avec Pôle Emploi, la Direccte et les associations comme France Horizon », souligne la gérante. « Ils apprennent chez nous de nouvelles compétences, à travailler en équipe pour qu’ils aient ensuite des passerelles durables dans leur vie professionnelle. » Près de 90% d’entre eux retrouvent un travail après cette période de réinsertion.

Fin juin 2021, Sineo affichait un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros et elle vise les 3 millions en 2022 avec sa nouvelle activité de reconditionnement.

Julie Rimbert

Sur la photo : Caroline Bocquet, gérante de Sineo Toulouse, avec un des salariés de l’atelier de reconditionnement. Crédits : Julie Rimbert.