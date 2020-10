Envirobat Occtanie, centre de ressources et réseau d’acteurs de la construction et de l’aménagement durable en Occitanie, organise la troisième édition de B to Build, rendez-vous business et innovation. Le 19 novembre, à 16h30, aura lieu un webinaire sur le thème : Innovation frugale dans le bâtiment : Contexte et retour d’expériences.

Le 26 novembre, Envirobat organise des rendez-vous d’affaires 100% digitaux pour que les entreprises du bâtiment durable rencontrent de nouveaux partenaires commerciaux ou techniques pour leurs projets d’innovation.



Les inscriptions pour le webinaire et les rencontres B to B se font sur le site d’Envirobat Occitanie.