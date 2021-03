Le Toulousain Umber Studio met les voiles pour la planète

Ils sont jeunes et engagés. Ils s’appellent Louise, Loïc et Elian et ont décidé de mettre leurs compétences de vidéastes au service de l’environnement et de la lutte contre la pollution. Le 8 mars 2021, ils embarquent à bord du premier bateau fabriqué à partir de déchets plastiques pour une mission de trois semaines sur le lac Victoria, ce gigantesque lac situé en Afrique de l’est d’une superficie avec 68.100 km2, qui est aussi l’une des réserves d’eau douce les plus polluées au monde. Leur contribution à l’expédition ? « Produire du contenu audiovisuel et photographique et mettre en lumière les solutions concrètes de lutte contre la pollution plastique », témoigne Louise Bosser, cofondatrice d’Umber Studio.

Une expédition suivie par 300 écoles

Durant trois semaines, l’équipage du bateau partira à la rencontre des frontaliers du lac et échangera avec les personnalités politiques, les entreprises, les écoles sur les impacts environnementaux et sanitaires des pollutions plastiques, en particulier le plastique à usage unique qui contamine le lac. « Nous allons produire des images à chacune des escales », indique Louise Bosser. « Nous enverrons ces films pédagogiques à près de 300 écoles qui se sont inscrites gratuitement pour suivre notre expédition, soit près de 6000 écoliers. » C’est l’explorateur et navigateur Éric Loizeau qui animera les contenus à destination des écoliers.

Le projet est financé en grande partie par l’Agence française de développement et le programme environnemental de l’Organisation des nations unies (Onu). « Le changement universel passe par le défi personnel. La vidéo est le média le plus puissant pour faire évoluer notre vision et nos attitudes, donner de la visibilité à des initiatives positives et œuvrer pour l’avenir de notre planète », conclut Louise, son sac déjà sur le dos.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Le "Dhow", une embarcation traditionnelle du Kenya, a été construit à partir de 30.000 tongs ramassées sur les plages - Crédits : The Flip Flopi.