Le 14 décembre, Montpellier Business School (MBS) accueillera la prochaine “Université de l’économie de demain”, portée à travers le territoire par le mouvement Impact France, le réseau des entreprises à impact social et écologique (ex-Mouves). Tables rondes et masterclass avec les décideurs politiques et dirigeants de la région Occitanie se succéderont sur le thème « Territoires : fer de lance du green new deal ? ».

Parmi les personnalités qui viendront débattre ; le maire de Montpellier Michael Delafosse, Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie chargé de l’Économie, l’emploi, l’innovation et la réindustrialisation, Alain Griset, ministre délégué chargé des PME, Célia Belline de CILcare, spécialisé en R&D dans le domaine de l’audition, ou encore Sophie Deshaies, du constructeur informatique Dell.

Inscriptions en ligne.

Université de l’économie de demain, le mardi 14 décembre 2021 à MBS, 2300 avenue des Moulins, Montpellier.