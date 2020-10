La société Embelium cultive ses emballages naturels pour stopper le plastique

Un emballage 100 % naturel et compostable pour remplacer le polystyrène. C’est le concept vert porté par l’entreprise Embelium, installée à Laloubère, dans les Hautes-Pyrénées. Elle propose un emballage dénué de plastique et composé de fibres d’origine agricole locales comme le chanvre et la rafle de maïs, ainsi que de mycélium, qui agit comme liant naturel. Les matières agricoles proviennent du grand Sud-Ouest.

Après avoir travaillé près de 30 ans dans l’industrie des matériaux, notamment pour l’aéronautique, Rémi Laurant, le patron d’Embelium, a décidé de sauter le pas en 2016 en expérimentant ces emballages respectueux de la nature par le biais de l’apiculture, sa passion. « Pour isoler les ruches en hiver et en été, on utilise normalement de la mousse, du polystyrène, donc j’ai cherché une matière 100 % naturelle pour la remplacer », raconte Rémi Laurant. « Après deux ans de travail, j’ai mis au point ce procédé naturel. Les matières sont mises dans des moules, qui ont la forme du produit à emballer, puis on ajoute du mycélium, une racine de champignon, qui assure l’échange des composés entre les végétaux. Quatre jours plus tard, les racines ont figé la forme et le moule est prêt. »

Convaincre les grands groupes

Résistant aux chocs et isolant thermique, l’emballage Embelium, commercialisé depuis fin 2019, est aussi ininflammable. Il se décompose en douze semaines, pour donner un humus fertile. Son concepteur croit au potentiel de son emballage vert, voyant l’engouement des citoyens pour l’écologie et la nécessité pour les entreprises de trouver une alternative au plastique. « C’est une véritable solution de rupture dans le domaine des emballages et des matériaux, qui implique un engagement complet des entreprises clientes », souligne Rémi Laurant. « Elle a de nombreux débouchés dans des secteurs variés comme la cosmétique, les vins et les spiritueux. Et, avec la crise sanitaire, la vente à distance est en hausse, donc notre emballage à son rôle à jouer ».

Des produits en pré-série ont déjà été réalisés pour des viticulteurs et artisans. Un hall de culture est pour l’instant installé dans le garage du fondateur d’Embelium, qui espère faire connaître sa matière pour convaincre des grands groupes de l’intérêt de son innovation d’ici le printemps 2021.

Julie Rimbert

Sur la photo : Un emballage Embelium pour protéger ou présenter une bouteille. Crédits : Embelium - DR.