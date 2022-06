Irrijardin consolide son projet humanitaire « Irrisahel »

Irrijardin, enseigne spécialisée dans l’équipement pour la piscine, l’arrosage et le spa, fait part de ses nouvelles aspirations concernant son projet de développement de l’irrigation des cultures au Sénégal. Dans le cadre d’actions de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), l’enseigne Irrijardin, créée en 1989 à Portet-Sur-Garonne, s’est attachée à aider au développement de l’irrigation sénégalaise par le biais de son projet humanitaire Irrisahel. Le Sénégal connaissant d’importants problèmes de sècheresse, ce projet vise à permettre « les cultures maraichères en dehors de la saison des pluies » afin de répondre « aux besoins des populations locales », notamment dans la région de Meckhé, à l’ouest du pays.

Le projet compte quatre périmètres d’irrigation sur le territoire de Meckhé. Cela comprend un château d’eau, un système de forage, de pompage ainsi qu’un équipement complet de tuyaux. De plus, les cultivateurs locaux bénéficient d’un accompagnement technique au sein d’un centre de formation agricole à Keur Moussa. Ce programme de formation vise à « l’autonomie des maraichers, tant bien sûr sur l’utilisation du matériel que sur son entretien . ». Irrijardin tire « un bilan positif » de son programme d’actions qui aurait permis à la fois « un freinage de l’exode rural », de « la création d’emploi » sur place et « une sécurité alimentaire renforcée » au sein des villages alentours. En tout, des centaines du cultivateurs sénégalais sont désormais formés et équipés.

De nouvelles perspectives pour Irrisahel

Malgré un ralentissement des actions dû à la crise sanitaire, Irrisahel possède de nouvelles perspectives de développement. Le projet d’une « maison modèle productive », soit un mini-centre de formation avec un terrain cultivable ainsi qu’une ferme, est en cours de discussion notamment. Un recrutement de service civique devrait également être mis en place dès septembre 2022 afin d’assurer un relais sur le territoire sénégalais.

La gestion des déchets fait aussi partie des nouvelles ambitions. Un incinérateur a ainsi été installé et les élèves de l’école de Keur Moussa sont sensibilisés au tri des détritus via de nombreuses campagnes d’informations. Autre nouveauté, les franchisés de l’enseigne sont directement intégrés au projet. À chaque mission sur place, des collaborateurs du siège sont présents afin d’identifier les besoins des populations locales sur le terrain pour adapter au mieux les programmes d’actions à venir. Quant aux collectes de dons, celles-ci restent ouvertes dans les quelque 120 enseignes d’Irrijardin, du 14 mai au 12 juin.

Valentine Marchou

Sur la photo : Le projet Irrisahel d’Irrijardin vient en aide aux populations de la région de Meckhé confronté à des problèmes d’irrigation. Crédit : Irrijardin.