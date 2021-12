Ferme Hitton : des cosmétiques à base de lait d’ânesse bio

Cécile et Emmanuel Guichard sont tombés amoureux des lieux au premier regard. Ni elle, rochelaise, ni son mari, périgourdin, n’étaient familiers de la région. Ce terrain de 77 hectares au cœur du Gers, c’était leur coup de cœur. Seul hic : l’achat du terrain était soumis à une obligation d’exploiter, à laquelle le couple ne prétendait pas initialement. Ils n’ont pas hésité longtemps avant de se lancer dans l’aventure et devenir « paysans-savonniers » en 2012.

Désormais, ils produisent des plantes aromatiques comme la lavande, le chanvre, le romarin ou la menthe poivrée, puis les distillent en flacon d’huiles essentielles vendus à la boutique de leur ferme écologique. « On fabrique tout à la ferme, que du bio ! », sourit fièrement Cécile Guichard, en mentionnant l’attestation du label Nature & Progrès. Les 30 m² de leur laboratoire ne suffisent plus. Le couple de néo-paysans envisage de pousser les murs pour produire davantage. Autre spécialité de la ferme Hitton : le lait d’ânesse. Les gersois élèvent 35 ânesses des Pyrénées, race menacée de disparition. Avec leur lait, Cécile et Emmanuel Guichard ont conçu une large variété de produits cosmétiques : crème visage et mains, baume à lèvres, shampoing, savon à barbe, savon pour le corps et même savon pour… chien.

Bien-être animal

En voulant préserver l’environnement, le couple s’attache aussi à garantir le bien-être animal. La ferme Hitton accueille une quinzaine de naissances par an, entre avril et juillet. Ici, pas de sevrage, on ne sépare pas l’ânon de sa mère. Une fois que le sevrage s’effectue naturellement, les mâles sont envoyés « chez un collègue qui élève des ânes de randonnée ou de maraîchage pour maintenir une utilisation vertueuse ». La ferme ouvre ses portes aux séjours en gîte ou camping-car, afin d’admirer les vallons gersois. Par ailleurs, les propriétaires organisent des visites guidées gratuites pour découvrir les coulisses de la « ferme préférée des français », certifiée en 2021 par l’émission de France 3 présentée par Stéphane Bern. Le couple a profité d’une audience conséquente, avant que l’élan ne soit coupé par le Covid… Pas de quoi devenir soupe au lait pour ces éleveurs passionnés.

Mathieu Michel

Sur la photo : Cécile et Emmanuel Guichard sur leur stand de la Ferme Hitton, au salon MIF, vendredi 12 novembre 2021. Crédit : Mathieu Michel.