Emmanuel Petit, Eklo : « Faire au mieux pour un hôtel économique le plus écologique possible. »

Emmanuel Petit, présentez-nous votre nouvel hôtel toulousain ?

L’Eklo de Toulouse est pile dans notre concept d’un hôtel économique, écologique et convivial. Il possède cent chambres, avec une partie privative (chambres solo, double, une dizaine de chambres familles, etc.) mais aussi des dortoirs, comme dans les auberges de jeunesse, vendus au lit ou qui peuvent être privatisés par des groupes de sportifs par exemple. Il y a un grand espace commun au rez-de-chaussée, avec un bar et un restaurant, où sont organisés des brunchs le dimanche. Nous utilisons les cinq premiers étages d’un bâtiment dont le reste est occupé par des logements individuels. Nous sommes fiers d’être dans un écoquartier, avec une grande partie de constructions en bois.

En quoi cet hôtel est-il écologique ?

Dans un premier temps, nous avons essayé de choisir des matériaux avec la plus faible empreinte carbone possible. Notre démarche éco-responsable est aussi de construire des bâtiments performants énergétiquement. Nous avons des panneaux photovoltaïques, sur le toit du bâtiment, qui nous permettent de produire une partie de l’électricité que nous consommons. Nous sommes raccordés au réseau de chaleur urbain de la métropole toulousaine. Nous n’avons pas de radiateur dans nos chambres, mais une dalle active. Dans le sol et le plafond, on fait passer de l’eau chaude qui permet de les maintenir à une température constante. Nous n’avons pas non plus de climatisation l’été, on fera passer de l’eau glacée, ce qui permettra de les refroidir.

Il y a des économiseurs d’énergie dans les chambres comme par exemple des ampoules 100 % LED. Nous tendons par ailleurs vers le zéro plastique et nous essayons de réduire le plus possible les emballages. La dimension écologique guide aussi nos choix de prestataires. 100 % de nos chaises sont de seconde main. Tous nos meubles sont fabriqués en France avec du bois français par notre menuisier, situé à Rodez.

À Toulouse, nous avons un partenariat avec la société Les Alchimistes, qui vient collecter nos déchets organiques pour en faire du compost. Sur la partie restauration, on travaille avec des produits en circuit court : le café de la Maison Sassier, des bières de Bières des Régions, du pain d’une boulangerie de la Cartoucherie, etc. Nous ne sommes pas parfaits, mais on essaye de faire au mieux pour que notre hôtel soit économique [1] et le plus écologique possible.



Comment s’est passée l’ouverture ?

Depuis l’ouverture en juin, nous avons fait un très bon démarrage à Toulouse. Nous sommes actuellement à 80 % de taux d’occupation. Ce qui est au-dessus de nos espérances.

Quel bilan économique pour votre groupe né il y a huit ans ?

Le groupe Eklo a démarré en 2014 sur nos sites pilotes du Havre et du Mans. Nous avons pu tester notre concept et le faire évoluer. À partir de l’hôtel de Lille, nous avons pu valider définitivement notre projet. Notre ouverture majeure a été celle de Bordeaux, où nous avons le siège de l’entreprise. C’est notre plus gros hôtel, avec cent-trente chambres. Il a eu du succès, ce qui a valider notre modéle économique. C’est à partir de là que nous avons accéléré le développement, puisque nous comptons aujourd’hui sept hôtels et cent-dix salariés environ [2]. Notre chiffre d’affaires devrait atteindre les 10 millions d’euros cette année. Nous avons l’ambition d’avoir une vingtaine d’hôtels dans les cinq ans à venir et une quarantaine dans les dix ans. Nous nous sommes lancés dans une levée de fonds qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année.

Quelles sont vos prochaines ouvertures ?

Plusieurs hôtels sont en construction. La prochaine ouverture est à Lyon, en fin d’année. En mai-juin 2023, nous allons ouvrir un autre hôtel en Occitanie, en centre-ville de Montpellier, face à la gare Saint-Roch. C’est notre première réhabilitation. Nous avons désossé un vieux bâtiment de bureaux qui était une passoire thermique et nous allons le rendre très performant énergétiquement.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Image du rez-de-chaussée de l’Eklo de Toulouse // Le président du Groupe Eklo Emmanuel Petit. Crédit : Nicolas Anetson-Eklo.