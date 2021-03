Des assises pour faire rimer éducation et transition à TBS

Malgré la crise sanitaire, la jeunesse reste mobilisée sur la question écologique. Le 19 mars, dans plusieurs villes du globe, les marches pour le climat reprennent, portées par plusieurs organisations lycéennes ou étudiantes. À TBS, on prend la transition écologique au sérieux. Le 1er avril, les Assises nationales étudiantes du développement durable (Anedd) reprennent leurs quartiers dans l’école de commerce toulousaine pour terminer une quinzième édition raccourcie pour cause de crise sanitaire. Ce sont « les 17 objectifs pour sauver le monde de l’Onu » qui résument le mieux les valeurs de l’événement, selon Mathis Durand, responsable du pôle Anedd au sein de l’association organisatrice B3D (Bureau du développement durable).

Le programme 2021 des assises s’articule cette année autour de conférences en ligne centrées sur la thématique de l’éducation. C’est Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du Giec, qui sera le premier sur le pont pour éclairer les étudiants sur la meilleure façon d’intégrer le développement durable aux systèmes éducatifs. Grâce à l’association Prism, qui lutte au sein de TBS contre les discriminations envers les femmes et LGBTQIA+, plusieurs webinaires tenteront de proposer des pistes pour une école plus inclusive.

Le paléontologue Pascal Picq abordera de son côté l’origine de la domination masculine. La politologue Françoise Vergès présentera sa lecture féministe et décoloniale du réchauffement climatique. Pour conclure, deux webinaires permettront de se projeter dans l’éducation du futur, avec notamment la présence d’Ange Ansour, qui dirige les Savanturiers, un programme du Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) de l’université de Paris œuvrant pour l’éducation des enfants à travers la science et les méthodes de recherches scientifiques.

Des prix et des initiatives solidaires

L’Anedd, c’est aussi une remise de prix, avec les Eco-awards (seul événement en partie en présentiel), qui viennent récompenser les meilleurs projets éco-responsables et innovants dans cinq catégories (étudiants, organisation d’utilité publique, association, recherche et grand public). Les vainqueurs seront désignés par trois jurys (professionnels, étudiants et public).

Mathis Durand est fier de participer à un événement « qui montre que dans une école de commerce, on n’est pas obligé d’aller vers la finance, le marketing ou l’audit financier. On peut très bien aller vers le développement durable. » L’association B3D poursuit ses activités malgré les contraintes imposées par la crise sanitaires et propose par exemple des paniers de fruits et légumes bio ainsi qu’un frigo solidaire pour les plus précaires. L’Anedd semble bien enracinée à TBS et attire de nombreux participants (plus de 1000 personnes à la fin de l’année dernière pour la première partie de cette quinzième édition). De cet engouement croissant naitront, on l’espère, plein de jeunes pousses à même de transformer peu à peu le monde.

Matthias Hardoy

Sur les photos : L’Anedd en 2019, au temps où elles avaient lieu totalement en présentiel. Et sur la deuxième photo, l’équipe qui a organisé cette quinzième édition. Crédit : B3D.