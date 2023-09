Depuis l’Aveyron, Mur de pierre fait le mur durable et transportable

Issue d’une longue lignée de maçons, l’entreprise aveyronnaise Mur de pierre développe depuis 2021 un concept inédit de murets transportables déclinés aussi en bancs, en jardinières et même en murs anti-intrusion certifiés aux normes Vigipirate. Construits à la main en pierre naturelle et locale dans les ateliers de Gages, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Rodez, ils prennent la forme de modules rectangulaires d’une tonne aux dimensions de 150x60x50 centimètres.

« Depuis quatre générations, nous travaillons la pierre. Mon père et mon grand-père étaient maçons et je le suis depuis 2008. Mais en 2020, avec mon frère Charles, nous avons commencé à réfléchir au moyen de mieux satisfaire nos clients en réduisant nos délais mais aussi les contraintes liées au chantier. Nous avons alors imaginé un mur que nous pourrions fabriquer dans nos locaux, à l’ombre et à l’abri de la pluie, avec tout le matériel à disposition et que nous livrerions directement à nos clients », explique Pierre Cavalié.

Une fois leur technologie brevetée, en 2021, les deux frères ont démarré la commercialisation de leur invention mais se sont rapidement retrouvés dépassés par les commandes. Ils ont alors pris la décision de suspendre les ventes durant un an pour se laisser le temps de constituer du stock. « Nous taillons à la main toutes les pierres que nous utilisons, cela reste de l’artisanat. Nous disposons actuellement d’environ 120 modules ce qui nous permet de répondre rapidement à la demande », précise Pierre Cavalié.

Gain de temps et confort

Fabriqués en pierre calcaire de Lozère, les créations mobiles de Mur de pierre sont achetées par des particuliers, des collectivités locales et des entreprises de travaux publics comme Colas, Eurovia ou encore Eiffage. Pour trente mètres linéaires de murets, l’entreprise aveyronnaise prévoit deux heures de pose contre trois semaines de chantier pour un mur traditionnel, les modules étant séparés par des rondins de bois ou des plaques d’ardoise pour éviter un effet « coup de sabre ».

« On évite à nos clients toute la phase de nettoyage liée à la taille de la pierre et d’éventuels dégâts dans les jardins. Dans une logique durable, les modules sont posés sans aucune fondation ce qui permet de ne pas imperméabiliser les sols et de pouvoir les enlever si les aménagements changent. Nous proposons aussi une nouvelle approche du métier en prenant soin de nos maçons qui travaillent en hauteur, sans forcer, sur un sol stable. C’est un moyen d’attirer de nouveaux profils », souligne Pierre Cavalié. L’entrepreneur, qui emploie deux personnes et prévoit en 2023 un chiffre d’affaires de 150.000 euros, envisage de passer par des licences d’exploitation pour se développer au plan national et européen. Il conserverait la fabrication exclusivement pour son marché local.

Johanna Decorse

Sur la photo : Pierre Cavalié a imaginé avec son frère Charles les premiers murs en pierre naturelle et locale mobiles. Crédit : Mur de pierre.