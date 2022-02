TSM Consulting, la junior entreprise de la Toulouse School of Management (TSM), qui fait du conseil (financier, stratégique, marketing, etc.) auprès des entrepreneurs, organise le 9 février prochain une conférence-débat sur l’innovation en entreprise en termes de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Les intervenants seront Jérémy Dahan de Time for the Planet (communauté dédiée à l’action contre les gaz à effet de serre), Francis Cuyaubére, responsable du programme transition énergétique au Crédit Agricole 31 Toulouse, Mathilde Bugel, formatrice en développement durable et RSE chez Ecotrust, et Thierry Faba, qui fait du conseil dans le cabinet Planet’RSE.

Événement qui se tiendra à Toulouse le mecredi 9 février 2022 à 18h30, à la salle « le 9 », située 9 rue Lejeune.