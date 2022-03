Bâtiment durable. La présidente d’Occitanie pose les premières briques d’un chantier d’ampleur

C’est avec conviction et énergie que la présidente de la Région Occitanie s’exprime sur la question de l’habitat durable. Didier Gardinal, ancien président de la CCI Midi-Pyrénées et actuel membre du Conseil économique social et environnemental (Cese), vient de lui remettre un rapport sur le sujet. Carole Delga veut en faire « la grande cause de ce nouveau mandat », à l’image du travail effectué lors du précédent mandat « sur l’hydrogène, avec le développement d’une filière économique complète ».

Plusieurs raisons poussent la Région à agir. Tout d’abord, la filière BTP à un impact majeur sur le réchauffement climatique. « Le bâtiment est responsable de 47 % des dépenses énergétiques et de 33 % des émissions de gaz à effet de serre. En Occitanie, les bâtiments sont peu ou très peu performant du point de vue énergétique, avec 31,5 % des bâtiments classés E, F ou G et 60 % C ou D, selon le diagnostic de performance énergétique (DPE) », détaille l’ancien président de la chambre consulaire.

Agir sur cette question, cela a également une forte « dimension sociale », puisqu’il permet de lutter « contre la précarité énergétique et d’avoir un allègement des factures pour les ménages ». « Dans certains de nos territoires, le revenu par habitant est l’un des plus faibles de France », souligne Carole Delga. C’est aussi une promesse de développement économique, selon elle. « C’est du PIB direct. De l’emploi non délocalisable », affirme avec enthousiasme la présidente qui y voit aussi de nouveaux horizons pour l’agriculture, avec de nouveaux débouchés pour « le chanvre ou la paille ».

Les propositions du rapport Gardinal vont servir à la fois à construire un plan d’action régional qui sera présenté en assemblée plénière en novembre mais aussi à faire avancer des projets d’ambition plus nationales. En tant que présidente de Régions de France, Carole Delga veut défendre « des changements législatifs » en la matière. La présidente précise que le développement du bâtiment durable fait partie des sujets abordés par le livre blanc des Régions, recueil de propositions à destination des candidats à l’élection présidentielle.

Un enjeu économique mais aussi de formation

Pour son rapport, l’ancien président de la CCI Midi-Pyrénées a auditionné plus de cinquante professionnels du secteur du bâtiment et a dirigé cinq groupes de travail avec l’aide notamment de l’agence de développement économique Ad’Occ et de l’Agence régionale énergie climat (Arec). Le chantier qui résulte de ces discussions s’annonce déjà d’ampleur en Occitanie : « Il va falloir massifier la filière du bâtiment durable, développer aussi celle du bois. Créer également une véritable banque régionale des matériaux », explique Didier Gardinal. Il milite aussi, comme la présidente de la Région, pour une refonte des aides pour les particuliers « avec un guichet unique et plus simple d’accès ». La rénovation des bâtiments coûte cher, « entre 40.0000 et 60.000 euros pour une maison individuelle », estime le conseiller au Cese. « Ce coût est un frein très important. »

Carole Delga a aussi évoqué le revenu écologique jeunes, qui pourrait justement servir à former plus vers un secteur « en manque criant de compétences ». À la question de savoir si la guerre en Ukraine, qui n’épargne pas le BTP, pourrait ralentir l’avancement de ce plan, Carole Delga se montre comme souvent pragmatique mais optimiste : « On va s’adapter à la situation géopolitique. Si la construction doit ralentir, nous pourrons approfondir ce qui est recherche et innovation et l’aspect formation. Cette crise est aussi révélatrice du fait qu’il faut être moins dépendant en énergie, en consommer moins. L’idée de sobriété énergétique est renforcée », résume la présidente de Région.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Didier Gardinal, ancien président de la CCI Midi-Pyrénées et actuel conseiller au Conseil économique social et environnemental (Cese), qui lui remet un rapport sur le bâtiment durable. Crédit : Région Occitanie.