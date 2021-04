Aveyron. Aurore Market, nouveau modèle d’épicerie bio et solidaire en ligne

Offrir des paniers bio aux étudiants en difficulté ? Permettre à des familles modestes de se nourrir sainement à petits prix ? L’épicerie bio en ligne, Aurore Market, propose un modèle commercial d’un nouveau genre à l’ADN sociétal revendiqué. « Près de 90% de la population ne peuvent accéder à des produits bio de qualité avec une vraie traçabilité pour des questions de revenus. Pour rendre le bio abordable, nous avons opté pour une solution sur le net sans intermédiaire et basée sur un système d’abonnement annuel qui fidélise la clientèle et nous épargne de coûteuses campagnes de marketing. Cela nous permet d’afficher des prix en moyenne 30% moins chers que d’autres distributeurs », explique Roman Régis, l’un des cofondateurs d’Aurore Market.

Adhésion offerte aux plus modestes

Pour aller encore plus loin dans cette démocratisation du bio, la plateforme a mis au point son programme « Aurore Universel » accessible en ligne. Toute personne ou famille à revenus modestes peut déposer une demande de prise en charge gratuite de son abonnement par la plateforme. « Sur 30.000 adhésions enregistrées à ce jour, près de 4000 ont été ainsi offertes par Aurore Market », explique Roman Régis. Enfin, pour lutter contre la précarité alimentaire étudiante aggravée en période de Covid, la plateforme s’est engagée à financer jusqu’à 10.000 euros de paniers. Elle a aussi fait un appel sur son site à des donateurs, clients ou entreprises partenaires, pour offrir un ou plusieurs paniers à 30 euros. « Nous avons déjà distribué 1500 paniers gratuits aux étudiants, dont 650 ont été financés par la marque solidaire C’est qui le patron ?! », indique Roman Régis. Un modèle plus vertueux d’accès au bio qui associe les producteurs, les distributeurs et les consommateurs.

En hyper croissance

Le catalogue des produits, qui ne couvre pour le moment pas le frais, a aussi été restreint à 3500 références de base, contre 30.000 à 50.000 dans un magasin physique. « Nous optimisons donc la logistique dans notre entrepôt de 2.000 m2. Nous réduisons aussi nos marges au maximum, ce qui se retrouve dans nos prix », précise Roman Régis. Avec un panier moyen à 90 euros, Aurore Market double son chiffre d’affaires chaque année depuis sa création. Elle vise 15 millions d’euros en 2021 et devrait atteindre l’équilibre en 2022. Pour financer sa croissance, notamment le doublement de son effectif à 50 salariés, la plateforme a déjà levé 1,5 million d’euros fin 2019 auprès de M Capital, Nord Midi-Pyrénées Capital, Grand Sud-Ouest Capital, Lita.co et des business angels. Elle vient d’engager un nouveau tour de table avec les actionnaires historiques et quelques nouveaux entrants. Son dernier projet en date est le développement d’une marque bio de distributeur.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Roman Régis est cofondateur d’Aurore Market, avec Thomas Limbert, Vincent Cotten et Hicham Aïssou. Les quatre anciens élèves de l’École européenne des métiers de l’internet ont été particulièrement sensibilisés aux valeurs RSE par le film Demain. Crédit : Aurore Market.