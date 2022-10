Agriculture. Les Maraîchers du Ciel entament leur ascension

Stimuler l’offre locale en grande distribution… Le service des Maraîchers du Ciel s’inscrit dans la tendance actuelle de la vente directe en supermarchés. « Nous proposons des potagers clés en main à destination des toits de la grande distribution. Nous installons le potager, nous l’entretenons, nous effectuons la récolte et la mise en rayon dans un espace dédié de la grande surface. Le client ne s’occupe de rien », indique Clotilde Latieule, présidente des Maraîchers du Ciel. La jeune ingénieure agronome de l’École d’ingénieurs de Purpan a cocréé, en avril 2021, la start-up à Toulouse avec Laurie Battini, ingénieure en génie civil, et Marine Rivron, architecte, à la suite de son projet de fin d’études.

« Une association nécessaire avec des expertes en bâtiment car le projet mêle agriculture et construction », explique l’entrepreneure. Une partie des cultures, celle des légumes lourds tels les tomates, les aubergines, les concombres pendant l’été ou les choux et légumes à feuilles, durant l’hiver, se fait en bacs de terre. Une autre partie est réalisée en hydroponie, c’est-à-dire sans terre, sur un substrat neutre comme le sable. Les racines des plantes sont alors irriguées par une eau riche en nutriments. Une technique qui concerne plutôt les herbes aromatiques. « Cette agriculture hors sol n’est pas éligible à la certification bio mais nous privilégions une terre et des plantes bio et une culture responsable », détaille Clotilde Latieule.

Une phase test positive

Un premier contrat avec l’Intermarché de Ramonville, signé en avril 2022 pour la saison d’été, a permis à l’entrepreneure de valider son concept. « Pour ce test, nous avons créé nos premiers potagers sur une parcelle de 200 m2, propriété du magasin inutilisée. Nous avons réalisé près de douze animations dans le supermarché. Et le retour des clients est très positif », affirme Clotilde Latieule. Vendus en cagettes en vrac, sans transport ni emballage, les légumes ainsi produits permettent aux grandes surfaces de jouer la carte de la proximité et de la fraîcheur, avec des légumes récoltés le jour même. « Ils permettent également une isolation naturelle du toit du bâtiment, ainsi moins énergivore. En bref, ils participent à une image de marque plus vertueuse de la grande distribution », explique Clotilde Latieule.

Propulsée par 1Kubator et le Min Toulouse Occitanie

Pour la rémunération de leur service, Les Maraîchers du Ciel percevront une rente mensuelle d’exploitation de la part de la grande surface, moyennant un engagement sur sa production agricole. « Nous prévoyons d’assurer un chiffre d’affaires de 300.000 euros en 2023 avec deux à cinq clients en Occitanie. L’embauche d’un maraîcher qui supervisera plusieurs potagers est au programme », se projette l’entrepreneure. Hébergée à l’1Kubator depuis octobre 2021, la start-up, qui a été lauréate du concours Femmes de Food 2022, rejoindra dans un mois les bureaux du Min Toulouse Occitanie. « L’1Kubator nous a accompagnées avec 25.000 euros d’aide. Nous avons également remporté une bourse French Tech de 17.000 euros. Mais pour continuer à nous développer, nous envisageons une levée de fonds de l’ordre de 500.000 euros l’année prochaine », annonce Clotilde Latieule.

Isabelle Meijers

Sur les photos : De gauche à droite, Laurie Battini, Clotilde Latieule et Marine Rivron. Les trois cofondatrices des Maraîchers du Ciel ont mûri leur projet pendant les confinements de l’année 2020. // Un exemple de simulation de potagers sur le toit d’un supermarché. Crédit Photos : Les Maraîchers du Ciel.