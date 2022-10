A voté : le conseil départemental renforce son plan pour la transition écologique

Pour le troisième volet de son plan de transition écologique, le conseil départemental passe la seconde. Son président Georges Méric - élu en 2015, réélu en 2021 - souligne que la collectivité « n’a pas attendu les catastrophes de cet été pour agir et adopter des mesures de protection de la nature ». 150 millions d’euros ont déjà été investis en sept ans, et l’Acte II, instauré l’an dernier, est toujours en cours de déploiement.

Mais aujourd’hui, le président veut aller « encore plus loin » face à « l’accélération brutale du réchauffement climatique ». Pas moins de vingt-quatre délibérations ont été présentées à cette assemblée départementale exceptionnelle , qui les a validées dans la foulée. Elles représentent une enveloppe d’au moins 100 millions d’euros supplémentaires dédiés aux enjeux environnementaux.

L’eau et l’Oô, enjeux cruciaux

Initié en 2017, le plan Garon’Amont pour la gestion de l’eau se poursuit et se renforce. 1,5 million d’euros est alloué au renouvellement des réseaux d’eau potable et trois nouvelles stations d’alerte vont être créées pour garantir la qualité de l’eau. Vingt-deux actions avaient déjà été engagées, comme l’optimisation du canal de Saint-Martory ou encore la création du « Conservatoire des zones humides », qui vise à protéger les lieux naturellement imprégnés ou recouverts d’eau et permettre, à terme, de stocker le désormais précieux liquide là où il tombe.

Le conseil a ainsi décidé de classer 53 hectares de la vallée d’Oô, au sud du département, en zone humide. Par ailleurs, l’intégralité de ce site, particulièrement apprécié des baladeurs pyrénéens et des cruciverbistes, sera désormais un « espace naturel sensible ». Pour Jean-Michel Fabre, vice-président en charge de la transition écologique, il est « très important » de préserver ce « château d’eau naturel » de la Haute-Garonne, lieu de biodiversité déjà très impacté par le réchauffement climatique. L’élu veut éviter la surfréquentation en sensibilisant les touristes et en limitant le hors-piste, sans empiéter sur le « droit à la nature » de chacun : l’accès à la vallée sera toujours possible mais mieux encadré.

La Haute-Garonne promet du REV

Autre axe incontournable de développement durable, les mobilités douces. Le conseil départemental assure qu’il finalisera 51 km du Réseau Vélo Express avant 2025 et souhaite doubler la mise d’ici la fin de son mandat en 2027 : au total 100 km de piste cyclable pour un coût global de 100 millions d’euros. Seule limite au REV de Georges Méric : le périmètre de la métropole toulousaine, dont les aménagements sont gérés par Tisséo Collectivités.

Concernant le covoiturage, le président promet que chaque Haut-Garonnais sera « à moins de 15 minutes d’une aire » d’ici cinq ans. De nouvelles subventions seront accordées aux projets de bornes de recharge électrique et de parcs à vélos. Enfin, pour limiter le transport, la collectivité joue aussi sur le télétravail : d’ici à la fin de cette année, la fibre aura atteint tous les foyers du département qui se trouvent dans son giron.

Un « desserrement économique »

Au vu de la conjoncture, la sobriété énergétique n’a pas été oubliée. À l’instar de la Métropole et de la Région, qui gèrent respectivement les écoles et les lycées, le Département va s’attaquer à la rénovation des cent collèges à sa charge. Parmi son parc de 280 bâtiments, une cinquantaine devrait être équipée de panneaux solaires d’ici 2030. Les aides à la précarité énergétique seront renforcées, jusqu’à 12.500 euros par logement particulier et 10 millions d’euros alloués aux bailleurs sociaux pour des travaux de rénovation thermique.

La Haute-Garonne prône une action globale auprès des communes et des différents acteurs pour décentraliser, desserrer l’étau économique autour de l’agglomération toulousaine, dans le but notamment de rapprocher les emplois du domicile des travailleurs et d’une meilleure cohésion territoriale. À l’approche de l’hiver, toutes les collectivités ont présenté ces derniers jours leur plan d’urgence énergétique. Mais le conseil départemental déclare agir aujourd’hui dans la continuité des actions engagées depuis 2017, et affirme avoir totalement « changé sa méthode de travail » en intégrant les différents acteurs du territoire via des assemblées citoyennes, dans une logique de long terme.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Georges Méric, président du conseil départementale de Haute-Garonne, veut renforcer l’action environnementale de la collectivité. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.