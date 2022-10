123 Climat : un retour sous le signe du bas carbone

Après deux années d’absence pour cause de contexte sanitaire, les Rencontres 123 Climat préparent leur grand retour à la Cité à Toulouse, le mercredi 16 novembre 2022, en partenariat avec le conseil régional Occitanie Pyrénées / Méditerranée.

La manifestation pose ses étals à la Cité à Toulouse, où elle se tiendra dans une même unité de temps et de lieu que les conférences de Act For Climate goupillé par Planet RSE.

Ainsi, les deux manifestations seront complémentaires :

> Act For Climate s’adresse plus précisément aux jeunes par le biais de conférences et d’une fresque du climat.

> 123 Climat s’organise autour d’un salon des solutions et d’ateliers techniques, à destination des entreprises, des collectivités, et du grand public.

Organisées dans le cadre de la Cop27, et en partenariat avec la semaine Act for Climate, les Rencontres 123 Climat mettront en lumière les initiatives et les solutions bas carbone réalisées ou à venir à travers des ateliers, des pitchs vidéos, des démos, ainsi qu’un salon des solutions.

A noter que les deux manifestations s’inscrivent dans le champs des initiatives organisées à l’occasion de la semaine de la Cop 27, prévue du 7 au 18 novembre 2022.

Demandez le programme (provisoire) !

Voici les premiers ateliers définis dans le cadre de 123 Climat :

Atelier 1 > Travail : les nouvelles opportunités du télétravail

Quel est l’impact du télétravail sur l’empreinte carbone d’une entreprise ?

Avec la participation de

> Dominique Valentin, Relais d’entreprises

> Pierre Souloumiac, directeur régionale adjoint du groupe Action Logement

> Julien Lavaud, gérant de la SCIC Climat Local

Atelier 2 > Bâtiment durable : comment construire et rénover en Occitanie ?

Comment réussir sa transition bas carbone dans le bâtiment ?

Avec la participation de

> Charles Gouy, GRDF

> Un représentant du Conseil régional Occitanie

Atelier 3 > Bas carbone et RSE

Comment s’engager dans une norme ou un label ?

Avec la participation de

> Patrice Garcia, délégué régional Occitanie Afnor

> Maxime Boiville, CEO DCO2

> Jérôme Beranger, CSO Good Al Go

Atelier 4 > Transport : comprendre et décliner la mobilité décarbonatée

avec la participation de

> Marc Lambec, ARM Ingeneering

Atelier 5 > L’incroyable aventure des Anedd

Lancement officiel du concours 2023

avec la participation de

> Amandine Maurel, chargé de mission RSE TBS Education

> Les représentants du B3D

A venir : le programme des démos...